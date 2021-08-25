В красном платье и с элегантными украшениями: Джамала спела в дуэте с Андреа Бочелли

В красном платье и с элегантными украшениями: Джамала спела в дуэте с Андреа Бочелли

Певица в эффектном аутфите появилась на сцене.

Вчера, 24 августа, в рамках празднования 30-й годовщины независимости Украины на площади Конституции состоялся благотворительный концерт итальянского оперного певца Андреа Бочелли под названием "Голос моей души".

Вместе с итальянским тенором в дуэте спела Джамала. Украинская артистка появилась на сцене в эффектном аутфите. На ней было атласное красное платье, которое слегка обнажало одно плечо. Наряд очень идет звезде.

Джамала / УНИАН

Свой образ Джа дополнила аккуратной прической с распущенными волосами, уложенными назад, и элегантными украшениями.

Джамала / УНИАН

Джамала / УНИАН

С Бочелли спела также Тина Кароль, которая продемонстрировала яркий лук в желтом платье по фигуре от бренда Georges Chakra с плиссированной юбкой, декорированном спереди бантиками.

Тина Кароль / УНИАН

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