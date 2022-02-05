В красном платье и с каффами в виде змей: испанская актриса блистала на престижной церемонии

Актриса любит смелые образы и эффектные аксессуары.
25-летняя актриса Милена Смит стала одной из гостей престижной испанской церемонии Feroz Awards, которая проводилась в Сарагосе. На красной дорожке звезда появилась в необычном красном платье от бренда Mônot с декольте в виде треугольников. Фасон наряда также открыл некоторые тату знаменитости.
Дополнила эффектный образ Милена огромными зелеными серьгами-каффами в виде змей, а также макияжем с красной помадой на губах.
Напомним, что имя Милены прогремело в этом году после драматического фильма "Параллельные матери", в котором она снялась с Пенелопой Крус.
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