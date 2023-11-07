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В красном платье и с клатчем-бантом: Ники Хилтон в элегантном аутфите появилась на премии

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
378
Время на прочтение
1 мин
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В красном платье и с клатчем-бантом: Ники Хилтон в элегантном аутфите появилась на премии

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

40-летняя светская львица в красивом наряде появилась на модном ивенте.

Ники Хилтон стала гостьей премии CFDA Fashion Awards, состоявшейся в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

Перед фотографами она предстала в красном бальном платье макси без рукавов от бренда Alice+Olivia. В руке она держала бордовый клатч в виде банта, инкрустированного кристаллами.

Ники Хилтон / © Getty Images
Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Ники сделала элегантную прическу, украшенную красной лентой. Свой образ Хилтон дополнила макияжем с черными стрелками, бриллиантовыми серьгами, брошью в виде бантика и широким браслетом с камнями. Красный маникюр завершил лук светской львицы.

Напомним, премию посетила Деми Мур, которая сияла в серебряном платье с блестками и с обнаженными плечами от бренда Carolina Herrera.

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Дата публикации
Просмотры
378
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