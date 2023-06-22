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В красном платье и с красивым макияжем: звезда "Секса в большом городе" Кристин Дэвис на особом ужине

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
307
Время на прочтение
1 мин
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В красном платье и с красивым макияжем: звезда "Секса в большом городе" Кристин Дэвис на особом ужине

Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

Звезда подчеркнула фигуру ярким нарядом.

Актриса Кристин Дэвис в преддверии выхода сериала "И просто так…" посетила еще одно гламурное мероприятие в Нью-Йорке - ужин организованный Haute Living в ее честь. Недавно актриса появилась на обложке издания.

А вот для ужина она надела красное платье-футляр с рукавами-фонариками и полуквадратным декольте. Элегантный наряд она дополнила квадратным сатиновым клатчем, гламурными босоножками на каблуках и украшениями.

Волосы Кристин были уложены в элегантные локоны, а на лице ей сделали красивый макияж с помадой кораллового цвета.

Кристин Дэвис / © Getty Images
Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

Поддержать ее пришли коллеги по сериалу "И просто так…" Николь Ари Паркер, Карен Питтман и Синтия Никсон.

Николь Ари Паркер, Карен Питтман, Кристин Дэвис и Синтия Никсон / © Getty Images
Николь Ари Паркер, Карен Питтман, Кристин Дэвис и Синтия Никсон / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
307
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