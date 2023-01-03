В красном платье и с кудрями: эффектный образ победительницы шоу "Холостяк-11"

Анна Богдан любит делиться с фолловерами снимками своих красивых луков.

Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан выложила в Instagram селфи, которое сделала перед зеркалом. Девушка продемонстрировала эффектный аутфит.

Одета она была в закрытое красное атласное платье, хорошо облегавшее ее стройную фигуру.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Лук Анна дополнила своими фирменными кудрями, вечерним макияжем и темным маникюром.

Напомним, Богдан похвасталась гламурным луком во время отдыха. Она позировала в леопардовом платье с высоким разрезом, который позволил ей показать свои стройные ноги.

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