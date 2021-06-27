В красном платье и с локонами: Лидия Таран на кабриолете покаталась по Киеву

Ведущая ТСН показала, на чем она каталась после работы.

Лидия Таран покаталась по столице на ретро-автомобиле, возле которого устроила себе небольшую фотосессию. В Instagram она показала несколько снимков.

Позировала ведущая в красном платье длины миди и коричневых босоножках. Волосы ее были уложены в локоны, а на лице был легкий макияж.

Лидия Таран / Instagram Лидии Таран

"Кабрио, на который заслужила. Да, жарко, да, воздуха нет, да, платье прилипает, потому что на улице +42, но так красиво прямо с работы в выходные я еще не въезжала. Держимся! Скоро отпустит, жара, имею в виду", — написала под снимками ведущая.

Лидия Таран / Instagram Лидии Таран

Таран любит красный цвет. Ранее она продемонстрировала роскошный аутфит в длинном красном платье-кимоно с широкими рукавами и черных кожаных туфлях на шпильках.

Лидия Таран / Instagram Лидии Таран

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