В красном платье и с неопрятным маникюром: Кэтрин Ньютон на премьере фильма "Игра в прятки 2" в Риме
Актриса продемонстрировала на кинособытии красивый наряд и неухоженный маникюр.
Кэтрин Ньютон посетила премьеру черной комедии-хоррора «Игра в прятки: Я иду искать» в Риме, в котором она сыграла.
На красной дорожке актриса предстала в красном бархатном платье по фигуре с рюшами на подоле от бренда The New Arrivals. Наряд имел глубокий округлый вырез. В руках она держала изображение своей коллеги по ленте Самары Уивинг, которая не смогла присутствовать на мероприятии — возможно из-за того, что находится на последнем месяце беременности.
Аутфит Ньютон дополнила красными плотными колготами и красными лакированными туфлями-лодочками. У звезды была аккуратная укладка и макияж с красной помадой и румянами. Свой лук она завершила бриллиантовыми украшениями.
Портил образ Кэтрин лишь неухоженный маникюр, который она неоднократно демонстрировала — лак был неаккуратно нанесен и местами ободран.
Фильм «Игра в прятки: Я иду искать» уже в украинском прокате.