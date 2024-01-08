В красном платье и с роскошным колье: Джулианна Мур с мужем пришла на "Золотой глобус"

63-летняя актриса выбрала для своего появления красивый образ lady in red.
Джулианна Мур для красной дорожки церемонии награждения премии "Золотой глобус" выбрала элегантное красное платье с пышной юбкой и оголенными плечами от бренда Bottega Veneta.
Шею звезда украсила роскошным колье от Cartier, а уши – лаконичными бриллиантовыми серьгами-гвоздями. Она собрала волосы в хвост и сделала макияж с розовой помадой.
Перед фотокамерами Мур также позировала со своим мужем – режиссером Бартом Фрейндлихом, который был одет в черный костюм, белую рубашку и черные туфли.
Напомним, на премии побывала также Кейт Бекинсэйл, которая сияла в серебряном наряде, состоявшем из боди со стразами, без рукавов, и прозрачной юбки со шлейфом.
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