В красном платье и с высоким хвостом: Энн Хэтэуэй на премьере ромкома в Нью-Йорке

Актриса Энн Хэтэуэй посетила премьерный показ романтической комедии "Мысль о тебе", который состоялся в Нью-Йорке. В этом фильме Энн сыграла главную роль, поэтому стала звездой мероприятия.

На красную дорожку актриса вышла в длинном красном обтягивающем платье от Versace, у которого не было бретелек. Наряд имел фигурное декольте, разрез на юбке и декорированную шелком строчку.

Под грудью у платья было две вставки с бежевой тканью, которая создавала эффект голого тела.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

Образ Энн дополнила лаконичным макияжем, украшениями с бриллиантами и изумрудами от Bvlgari, а также красными туфлями.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

Волосы звезда собрала в высокий хвост.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

По сюжету фильма Энн играет 40-летнюю разведенную женщину по имени Софи. Из-за бывшего мужа она вынуждена сама везти 15-летнюю дочь на фестиваль "Коачелла", где встречает 24-летнего парня Хейса Кэмпбелла, солиста популярного бой-бэнда August Moon, с которым у нее завязывается роман.

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