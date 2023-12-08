В красном платье и серебристых туфлях: яркая Амаль Клуни блисла на премьере фильма

В этот раз общественный показ новой режиссерской работы Клуни состоялся в кинотеатре SIFF Cinema в Сиэтле.

Амаль приехала в красном платье-миди без рукавов и с крупными пайетками, обута в серебристые туфли-лодочки на каблуках, в руке держала золотой клатч, ее каштановые густые волосы были распущены, на лице был красивый макияж в нюдовых оттенках, а в ушах серьги-висюльки. Также в тон наряда Амаль сделала маникюр.

Амаль и Джордж Клуни / Фото: Getty Images

Ее муж Джордж был в синем джемпере и серых брюках, а также в длинном шерстяном пальто. Он держал супругу за руку, когда их фотографировали репортеры.

В прошлый выход супруги посетили премьерный показ в Лондоне. Тогда Амаль блистала в роскошном черном ансамбле и была воплощением утонченности и элегантности. Она надела корсетный топ и брюки, обула туфли-лодочки и в руках держала клатч.

Джордж и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

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