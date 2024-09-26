В красном платье и со слезой из стразов: Леди Гага на премьере фильма "Джокер" в Лондоне

Это одна из самых ожидаемых картин года, и Гага, как исполнительница главной роли, особенно тщательно готовится к красным дорожкам.

Уже 3 октября в украинский прокат выходит фильм "Джокер: Безумие на двоих", в котором к Хоакину Фениксу присоединится Леди Гага. Поэтому актеры отправились в промотур для продвижения своей новой работы.

Первая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, а 25 сентября его презентовали публике в Лондоне. На красную дорожку Гага вышла в красном наряде.

На голливудской актрисе был костюм от бренда Celine. Образ состоял из креативного жакета с рукавами фасона жиго и платья с V-образным декольте и длинной пышной юбкой из тяжелой плотной ткани.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Образ Леди Гага дополнила украшениями от Tiffany & Co.: серьгами с желтыми бриллиантами в ушах, браслетом на руке, а также культовым аксессуаром бренда - птичкой, которая держит драгоценный камень в лапах (такую же брошь как-то надевала актриса Блейк Лайвли).

Особенно интересно в луке смотрелась прическа и макияж. Гага надела красно-черный парик с каре, осветлила брови, а также у нее был макияж глаз голубыми тенями и стразами, которые имитировали слезу.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Компанию актрисе на красной дорожке составил ее жених Майкл Полански. Они позировали обнявшись и проявили публично чувства друг к другу.

Леди Гага и Майкл Полански / Фото: Associated Press

Леди Гага и Майкл Полански / Фото: Associated Press

Конечно же, с актрисой также вышел на красную дорожку и ее коллега по фильму Хоакин Феникс - исполнитель главной роли. Актер был в брюках, белой рубашке, галстуке и кедах. Вместо пиджака он предпочел черный бомбер.

Леди Гага и Хоакин Феникс / Фото: Associated Press

Напомним, что во время съемок актеров несколько раз подлавливали папарацци, поэтому нам удалось заглянуть в закулисье этого проекта до его выхода на экраны. Гага в фильме воплотит роль сумасшедшей подруги главного героя - Харли Квинн. Как-то ее сфотографировали в темно-зеленом винтажном бархатном пальто 1960-х годов с отделкой из искусственного меха и в наряде, который напоминаю образ арлекина.

Леди Гага / Фото: Getty Images

Леди Гага / Фото: Getty Images

Леди Гага / Фото: Getty Images

Также под прицел фотографов попал и Феникс, но он был в сером грязном костюме и с размазанным на лице макияжем.

Хоакин Феникс / Фото: Getty Images

Леди Гага и Хоакин Феникс / Фото: Getty Images

Режиссером фильма снова выступил Тодд Филлипс. В центре сюжета опять будет Артур Флэк, который теперь будет находится в больнице "Аркхэм". Он ожидает суда из-за преступлений, совершенных им в образе Джокера. Разрываясь между двумя личностями, Артур не только познает настоящую любовь, но и найдет музыку, которая всегда играла внутри него.

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