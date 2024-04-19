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В красном платье и туфлях-лодочках: Карли Клосс в объективах уличных фотографов

В красном платье и туфлях-лодочках: Карли Клосс в объективах уличных фотографов

Карли Клосс / Фото: Getty Images

31-летняя американская модель Карли Клосс посетила светское мероприятие в Нью-Йорке.

Карли Клосс присутствовала на парфюмерной вечеринке Carolina Herrera Good Girl в Silencio. Модель и мать двоих детей запечатлели по пути на мероприятие.

Карли Клосс / © Getty Images
Карли Клосс / Фото: Getty Images

Клосс надела эффектное красное платье миди с высокой горловиной и длинными рукавами, которое сочетала с миниатюрным клатчем и туфлями-лодочками с лаковыми носами на каблуках. Девушка распустила свои каштановые волосы и сделала вечерний макияж. А из украшений надела золотые серьги и золотой браслет.

Накануне Карли была запечатлена фотографами на прогулке в Сохо. В повседневной жизни модель выглядела достаточно скромно и была в черной футболке, кофте на замке, лосинах и в кроссовках. Волосы ее были собраны в хвост, а на лице были солнцезащитные очки.

Карли Клосс / © Getty Images
Карли Клосс / Фото: Getty Images

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