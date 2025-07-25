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- Шоу-бизнес
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В красном платье и ярких аксессуарах: поп-звезду Джессику Симпсон сфотографировали папарацци
Артистка оделась ярко и была не против фотографий.
45-летняя Джессика Симпсон, поп-звезда 2000-х, проводит сейчас время в Нью-Йорке. Ее заметили, когда она направлялась к своей машине в ярком наряде.
Джессика надела длинное платье красного оттенка, у которого было глубокое декольте, широкие бретели и рюша. Дополнила этот наряд она с помощью яркого бомбера из велюровой ткани, множества украшений и необычной сумки в бохо-стиле от бренда Valentino. Также Симпсон надела гламурные очки, сделала макияж, а волосы уложила в легкие волны.
Артистка выглядела сногсшибательно и казалась очень счастливой. В последние годы в жизни Джессики произошло много изменений, поскольку она похудела на 45 килограмм, а также недавно объявила, что разводится с мужем.
Также она продолжает выступать и на этой неделе также приняла участие в концерте в Нью-Йорке, где исполнила попурри из своих хитов I Think I’m in Love и With You. На сцену она вышла в оригинальном платье от Retrofete и блестящем жакете от Dries Van Noten.