В красном платье из цветов и перьев: Ирина Билык восхитила роскошным образом

В красном платье из цветов и перьев: Ирина Билык восхитила роскошным образом

Артистка продемонстрировала красивый аутфит.

Ирина Билык поделилась с поклонниками в Instagram интересным фото авторства Rostyslav Ripka. На нем певица предстала в роскошном образе из клипа на песню "Мне нравится".

На ней было красное полупрозрачное платье из цветов и перьев с пикантным декольте и шлейфом.

Ирина Билык / Instagram Ирины Билык

Билык позировала, сидя на стуле. Позади нее стояли композиции из красных цветов в вазах.

Лук Билык дополнила волнистая укладка и насыщенный макияж с акцентом на алой помаде. Выглядела она великолепно.

"Уходящий год убедил меня в том, что "Лучше меньше друзей да Лучше!" А многих ли вы "друзей" оставили в 2021 году?" – написала певица под фото.

Фолловеры Ирины в восторге от ее аутфита.

"Шикарная! Восторг", "Нереально красивое фото", "Как вам идет этот образ! Королева!", "Превосходное фото", "Боже, какая роскошь", "Восхитительный образ", - написали они в комментариях.

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