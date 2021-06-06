В красном платье-кимоно и с насыщенным макияжем: Лидия Таран продемонстрировала роскошный образ

Ведущая ТСН похвасталась очень красивым аутфитом.

Лидия Таран порадовала своих фолловеров в Instagram снимками своего нового и невероятно красивого образа, который ей очень идет.

Лидия Таран / Instagram Лидии Таран

На фотографиях телезвезда появилась в длинном красном платье-кимоно с широкими рукавами и черных кожаных туфлях на шпильках.

Лидия Таран / Instagram Лидии Таран

Волосы ее были собраны в элегантную прическу с выпущенными спереди локонами, а на лице был насыщен макияж с акцентом на красной помаде. Уши Таран украсила красивыми длинными серьгами с белым и черным камнями. Красный маникюр завершил лук ведущей. Она выглядела потрясающе.

Лидия Таран / Instagram Лидии Таран

"Разумной уже пробовала, теперь побуду здесь просто красивой. Отмечаю лето и представляю, что это у меня скоро выпускной. Опять. Как вам мое красное кимоно и прическа чеченской женщины на свадьбе, как сказала моя богиня mua and hair salgaluna?" — написала под фото Лидия.

Лидия Таран / Instagram Лидии Таран

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Подписчики Таран, в свою очередь, засыпали ее комплиментами в комментариях: "Красивая, как цветок, вам очень идет!", "Невероятная", "Какая же шикарная, Лида", "Однозначно, красный — это ваш цвет! Надевайте чаще на ТСН и, обязательно, красную помаду", "Просто красавица", "Вам очень идет", "Очень красивая", "Богиня!", "Умная красавица".

А коллега Лидии — Маричка Падалко отметила: "Не оторвать глаз".

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