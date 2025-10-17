- Дата публикации
В красном платье-комбинации с кружевом на пикантных местах: Кристен Белл посетила премьеру в Голливуде
Такой мы Кристен еще не видели.
Кристен Белл появилась на премьере второго сезона сериала Netflix «Никто этого не хочет» в Голливуде. Актриса исполнила главную роль в этом проекте и поэтому все внимание было приковано к ней на мероприятии.
Одела она красное платье-комбинацию на тонких бретельках от бренда Alex Perry. Это был очень креативный наряд с эффектным V-образным декольте, открытой спиной и складками на асимметричной юбке. Также платье Кристен украшало кружево. Оно было на декольте, а также большая кружевная вставка украшала наряд на юбке спереди.
Платье Белл надела в сочетании с черными туфлями и несколькими украшениями. Макияж актрисы бал лаконичный и минимальный, а прическа представляла из себя просто легкие локоны.
В сериале она сыграла с актером Адамом Броуди, который тоже пришел на мероприятие. Они позировали для фото вместе.
Сериал, который они презентовали, рассказывает романтическую историю об интересной паре — раввине и женщиной-агностике, которая ведет подкаст о сексе.