В красном платье-комбинации с кружевом на пикантных местах: Кристен Белл посетила премьеру в Голливуде

Кристен Белл / © Associated Press

Кристен Белл появилась на премьере второго сезона сериала Netflix «Никто этого не хочет» в Голливуде. Актриса исполнила главную роль в этом проекте и поэтому все внимание было приковано к ней на мероприятии.

Одела она красное платье-комбинацию на тонких бретельках от бренда Alex Perry. Это был очень креативный наряд с эффектным V-образным декольте, открытой спиной и складками на асимметричной юбке. Также платье Кристен украшало кружево. Оно было на декольте, а также большая кружевная вставка украшала наряд на юбке спереди.

Кристен Белл / © Associated Press

Платье Белл надела в сочетании с черными туфлями и несколькими украшениями. Макияж актрисы бал лаконичный и минимальный, а прическа представляла из себя просто легкие локоны.

Кристен Белл / © Associated Press

В сериале она сыграла с актером Адамом Броуди, который тоже пришел на мероприятие. Они позировали для фото вместе.

Кристен Белл и Адам Броди / © Associated Press

Сериал, который они презентовали, рассказывает романтическую историю об интересной паре — раввине и женщиной-агностике, которая ведет подкаст о сексе.