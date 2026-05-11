В красном платье-майке: Дженнифер Лопес вышла в свет в наряде, идеально подчеркивающем фигуру
Все внимание было на звезде благодаря яркому оттенку ее платья.
Актриса и певица Дженнифер Лопес посетила мероприятие в Калифорнии и вышла на красную дорожку. Она выглядела изысканно и эффектно в ярко-красном платье от бренда Maygel Coronel.
Платье Дженнифер было на тонких бретельках, имело глубокое декольте и идеально подчеркивало фигуру. На бедрах наряд имел драпировку, напоминающую парео. Благодаря силуэту и смелому дизайну этот образ Лопес мгновенно стал одним из самых ярких образов вечера.
Конечно, добавляли луку роскошности и другие детали, в частности сумка кораллового оттенка, мюли на каблуках, массивные украшения и очки. Макияж Лопес также был ярким и выразительным.
Кстати, в этом году звезда не была среди гостей легендарного Met Gala, традиционно состоявшегося в Метрополитен-музее.