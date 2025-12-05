- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 123
- Время на прочтение
- 1 мин
В красном платье на красную дорожку: Хилария Болдуин пришла на мероприятие с мужем и затмила его
Супруги Хилария и Алек Болдуин посетили вместе гала-вечер в музее в Американском музее естественной истории.
Многодетные родители оставили своих семерых детей дома и позировали перед фотографами на красной дорожке, улыбались и обнимались.
Однако 41-летняя Хилария просто затмила своего мужа-актера, поскольку ее яркое красное платье стало главным украшением красной дорожки. Это был атласный наряд-бюстье сложного дизайна и кроя, поскольку на платье были разнообразные вставки, а на юбке «русалочий хвост» шлейф и складки ткани.
Хилария дополнила свой роскошный вечерний образ бриллиантовыми украшениями, прической с уложенными в локоны волосами и ярким макияжем с красной помадой на губах.