ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
123
Время на прочтение
1 мин

В красном платье на красную дорожку: Хилария Болдуин пришла на мероприятие с мужем и затмила его

Супруги Хилария и Алек Болдуин посетили вместе гала-вечер в музее в Американском музее естественной истории.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Хилария Болдуин

Хилария Болдуин / © Associated Press

Многодетные родители оставили своих семерых детей дома и позировали перед фотографами на красной дорожке, улыбались и обнимались.

Хилария и Алек Болдуин / © Associated Press

Хилария и Алек Болдуин / © Associated Press

Однако 41-летняя Хилария просто затмила своего мужа-актера, поскольку ее яркое красное платье стало главным украшением красной дорожки. Это был атласный наряд-бюстье сложного дизайна и кроя, поскольку на платье были разнообразные вставки, а на юбке «русалочий хвост» шлейф и складки ткани.

Хилария Болдуин / © Associated Press

Хилария Болдуин / © Associated Press

Хилария дополнила свой роскошный вечерний образ бриллиантовыми украшениями, прической с уложенными в локоны волосами и ярким макияжем с красной помадой на губах.

Алек и Хилария Болдуин на мероприятиях (7 фото)

Алек Болдуин и Хилария Болдуин / © Getty Images

Алек Болдуин и Хилария Болдуин / © Getty Images

Алек и Хилария Болдуин / © Associated Press

Алек и Хилария Болдуин / © Associated Press

Хилария Болдуин / © Getty Images

Хилария Болдуин / © Getty Images

Алекс и Хилария Болдуин / © Getty Images

Алекс и Хилария Болдуин / © Getty Images

Алек и Хилария Болдуин / © Associated Press

Алек и Хилария Болдуин / © Associated Press

Алек и Хилария Болдуин / © Getty Images

Алек и Хилария Болдуин / © Getty Images

Алек и Хилария Болдуин / © Getty Images

Алек и Хилария Болдуин / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
123
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie