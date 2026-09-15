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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В красном платье на одно плечо: 60-летняя Сальма Хайек эффектным нарядом подчеркнула пышные формы

Актриса появилась на мероприятии в ярком наряде, который прекрасно подчеркивал ее фигуру.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Сальма Хайек

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек посетила специальный показ фильма «Без крови» (Without Blood), который состоялся в Нью-Йорке. 2 сентября актрисе исполнилось 60 лет, и своим новым выходом она в очередной раз продемонстрировала, что не боится ярких цветов и силуэтов, подчеркивающих фигуру.

Для мероприятия Сальма выбрала длинное красное платье на одно плечо. Наряд имел приталенный крой, асимметричный верх и мягкую драпировку на лифе и в области талии. Платье плотно облегало фигуру знаменитости, акцентируя внимание на ее пышном декольте и бедрах.

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Из-под наряда виднелись чёрные туфли на высокой платформе. Образ Хайек дополнили сверкающие серьги и несколько массивных колец. Волосы она уложила большими волнами и оставила распущенными. Ей также сделали выразительный макияж с акцентом на глазах, персиковыми румянами и нюдовой помадой.

На показе актриса представила фильм режиссера Анджелины Джоли, в котором сыграла главную роль. Фильм является экранизацией одноимённого романа Алессандро Барикко и рассказывает о последствиях войны, мести, памяти и исцелении.

Напомним, Сальма Хайек в синем костюме в клетку и с сумкой Saint Laurent пошла с мужем на теннисный матч.

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