В красном платье на одно плечо: эффектный аутфит Екатерины Кухар

Прима-балерина в образе lady in red появилась в танцевальном шоу.
Екатерина Кухар опубликовала в Instagram эффектный образ, в котором она предстала в качестве судьи в первом эфире 5-го сезона шоу "Танцы со звездами".
На снимке, сделаном перед зеркалом в гримерной, прима-балерина позировала в красном асимметричном платье с драпировкой на одно плече. С одной стороны на талии наряд украшала аппликация белого узорного цветка.
Кухар сделали красивую прическу, уложенную назад, и насыщенный макияж глаз. На шее у нее было деликатное ожерелье, а в ушах – серьги-гвоздики.
В подписи к фото Екатерина написала, чего она ожидает от нового сезона танцевального шоу:
"Я жду феерия и драмы в одном флаконе! И пока, нет такого емодзи, что отобразит мои ожидания... Но... есть один аксессуар, с помощью которого я каждый эфир буду давать знак... И этот аксессуар имеет свой загадочный язык".
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