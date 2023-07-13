В красном платье на тонких бретельках: Ванесса Кирби под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Британка выбрала наряд в очень ярком цвете и очки в ретро-стиле.

Актриса Ванесса Кирби привлекла внимание своим новым сексуальным образом, когда направлялась на интервью в студию ABC в Нью-Йорке. На звезде фильма "Миссия невыполнима" было ярко-красное платье на тонких бретельках.

Наряд идеально сидел на фигуре, подчеркивая все ее. Также у платья было глубокое декольте, тонкие бретельки, а сзади на юбке высокий разрез. Единственным украшением платья был один большой цветок на бретельке.

Образ Ванесса дополнила красными босоножками на высоких каблуках, солнцезащитными очками в оправе молочного оттенка, а также макияжем и легкой укладкой.

Ванесса Кирби / Фото: Getty Images

Напомним, на премьере в Лондоне Ванесса Кирби предстала в элегантном обтягивающем платье макси с бюстгальтером, который был частью наряда, а также продемонстрировала лук в бельевом стиле и с серьгами Cartier.

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