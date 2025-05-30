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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
109
Время на прочтение
1 мин

В красном платье, оперных перчатках и жемчугах: Елена Тополя очаровала ретро-образом на премьере фильма "Финикийская схема"

Певица воплотила эффектный лук в стиле фильмов культового режиссера Веса Андерсона.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Елена Тополя

Елена Тополя

Елена Тополя посетила премьеру нового фильма режиссера Веса Андерсона — «Финикийская схема», которая состоялась в кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver).

Певица выбрала эффектный образ, соответствующий дресс-коду мероприятия – «Ретро, яркие цвета, симметрия».

Елена Тополя

Елена Тополя

Елена предстала в красном платье на тонких бретельках с черным поясом на талии. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру звезды.

Елена Тополя

Елена Тополя

Свой аутфит Тополя дополнила черными оперными перчатками, черными лакированными туфлями с ремешками и черной сумочкой в белый горошек, украшенной белым цветком.

Елена Тополя

Елена Тополя

Артистка сделала прическу с локонами в ретро-стиле, красивый макияж с черными стрелками и красной помадой, уши украсила элегантными серьгами, а шею — жемчужным ожерельем.

Елена Тополя

Елена Тополя

О фильме:

В центре сюжета ленты – Жа-Жа Корд (Бенисио дель Торо), один из самых богатых людей Европы, который оказывается в водовороте семейных интриг и столкновений со своей дочерью — монахиней Лизл (Миа Триплтон).

В фильме снялись Скарлетт Йоханссон, Том Хенкс, Билл Мюррей, Бенедикт Камбербетч, Майкл Сэра, Джеффри Райт, Руперт Фрэнд и Хоуп Дэвис.

"Финикийская схема" - это сочетание эстетики, драмы и тонкого юмора в лучших традициях Веса Андерсона.

Фильм уже в украинском прокате.

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