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- Шоу-бизнес
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В красном платье, оперных перчатках и жемчугах: Елена Тополя очаровала ретро-образом на премьере фильма "Финикийская схема"
Певица воплотила эффектный лук в стиле фильмов культового режиссера Веса Андерсона.
Елена Тополя посетила премьеру нового фильма режиссера Веса Андерсона — «Финикийская схема», которая состоялась в кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver).
Певица выбрала эффектный образ, соответствующий дресс-коду мероприятия – «Ретро, яркие цвета, симметрия».
Елена предстала в красном платье на тонких бретельках с черным поясом на талии. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру звезды.
Свой аутфит Тополя дополнила черными оперными перчатками, черными лакированными туфлями с ремешками и черной сумочкой в белый горошек, украшенной белым цветком.
Артистка сделала прическу с локонами в ретро-стиле, красивый макияж с черными стрелками и красной помадой, уши украсила элегантными серьгами, а шею — жемчужным ожерельем.
О фильме:
В центре сюжета ленты – Жа-Жа Корд (Бенисио дель Торо), один из самых богатых людей Европы, который оказывается в водовороте семейных интриг и столкновений со своей дочерью — монахиней Лизл (Миа Триплтон).
В фильме снялись Скарлетт Йоханссон, Том Хенкс, Билл Мюррей, Бенедикт Камбербетч, Майкл Сэра, Джеффри Райт, Руперт Фрэнд и Хоуп Дэвис.
"Финикийская схема" - это сочетание эстетики, драмы и тонкого юмора в лучших традициях Веса Андерсона.
Фильм уже в украинском прокате.