В красном платье от украинского бренда: звезда сериала "Секс в большом городе" посетила мероприятие в Нью-Йорке

Синтия Никсон выбрала для своего выхода трикотажный наряд.

Звезда сериала "Секс в большом городе" и его продолжения Синтия Никсон посетила женский завтрак NYWF в Нью-Йорке.

Там она появилась в красном трикотажном платье в рубчик с белой вставкой на подоле от украинского бренда Bevza.

Синтия Никсон / Фото: Getty Images

Наряд актриса скомбинировала с черными замшевыми туфлями. Синтия сделала аккуратную укладку, легкий макияж, уши украсила прямоугольными серьгами с камнями, а шею – длинной цепочкой с подвеской.

Напомним, Пэрис Хилтон продемонстрировала гламурный лук в розовом сете со стразами от украинского бренда Gasanova.

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