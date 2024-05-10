В красном платье от украинского бренда: звезда сериала "Секс в большом городе" посетила мероприятие в Нью-Йорке

Синтия Никсон выбрала для своего выхода трикотажный наряд.
Звезда сериала "Секс в большом городе" и его продолжения Синтия Никсон посетила женский завтрак NYWF в Нью-Йорке.
Там она появилась в красном трикотажном платье в рубчик с белой вставкой на подоле от украинского бренда Bevza.
Наряд актриса скомбинировала с черными замшевыми туфлями. Синтия сделала аккуратную укладку, легкий макияж, уши украсила прямоугольными серьгами с камнями, а шею – длинной цепочкой с подвеской.
Напомним, Пэрис Хилтон продемонстрировала гламурный лук в розовом сете со стразами от украинского бренда Gasanova.
Читайте также: