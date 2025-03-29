В красном платье-пазле: Дженна Ортега продемонстрировала роскошный наряд

Дженна Ортега

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22-летняя актриса Дженна Ортега, которая прославилась главной ролью в сериале «Уэнсдей», появилась в совершенно очаровательном платье.

Девушка надела красный наряд от Oscar de la Renta на интервью для программы «Позднее шоу со Стивеном Кольбером». Это было платье-пазл созданное специально для нее. Оно сшито из множества маленьких кусочков, которые собраны между собой в роскошные цветы — древовидные пионы. Техника в которой работали мастера ателье бренда — это лазерная мозаичная вышивка.

Фото: Oscar de la Renta

Образ Дженна дополнила босоножками красного цвета и на высоких каблуках от бренда Christian Louboutin, а также ярким макияжем и укладкой.

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Фото: Oscar de la Renta

Фото: Oscar de la Renta

Фото: Oscar de la Renta

Фото: Oscar de la Renta

Фото: Oscar de la Renta

Платье Дженны напомнило наряд, который носила ранее на премьере фильма «Субстанция» актриса Деми Мур. Вот только платье Деми было длинным и отличалось не только узором, а и тем, что подложка у него была черной, а вот у Ортеги телесного цвета.

Деми Мур / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press Дженна Ортега / © Associated Press Дженна Ортега / © Getty Images Дженна Ортега / © Associated Press Дженна Ортега / © Associated Press Дженна Ортега / © Getty Images