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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В красном платье Prada и с красивой прической: Скарлетт Йоханссон сияла на премьере в Лондоне

Голливудская актриса продемонстрировала элегантный образ в ярком наряде, который подчеркнул ее фигуру, и привлекла внимание татуировкой на спине.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон посетила премьеру фильма «Бумажный тигр» (Paper Tiger), которая состоялась в рамках Лондонского кинофестиваля BFI. В картине актриса исполнила главную роль.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Для выхода на красную дорожку 41-летняя знаменитость выбрала яркий образ. На ней было красное платье на бретельках от Prada длины макси, в котором она выглядела стройной.

Платье имело декольте в форме сердца и драпировку на лифе. От него вниз спускалась длинная полоса ткани, образуя красивые вертикальные складки.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Особого внимания заслуживала открытая спина актрисы, на которой можно было разглядеть ее большую татуировку с изображением роз.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Аутфит Скарлетт дополнила золотистым колье-чокером от Barron London с большим камнем посередине, маленькими серьгами и кольцами.

Йоханссон продемонстрировала стильную прическу — короткое светлое каре с боковым пробором и закрученными внутрь кончиками, уложенное в стиле старого Голливуда. Она сделала макияж с помадой кораллового оттенка и перламутровый маникюр.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

На красной дорожке актриса также позировала со своим коллегой по фильму Адамом Драйвером и режиссером картины Джеймсом Греем. Мужчины выбрали для премьеры сдержанные темные костюмы.

Джеймс Грей, Скарлетт Йоханссон, Адам Драйвер / © Associated Press

Джеймс Грей, Скарлетт Йоханссон, Адам Драйвер / © Associated Press

К слову, «Бумажный тигр» (Paper Tiger) — американская криминальная драма в стиле гангстерского нуара 2026 года, режиссером и сценаристом которой выступил Джеймс Грей.

Напомним, Скарлетт Йоханссон появилась на улицах Нью-Йорка в коротком платье цвета графита без рукавов.

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