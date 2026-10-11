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- Шоу-бизнес
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В красном платье Prada и с красивой прической: Скарлетт Йоханссон сияла на премьере в Лондоне
Голливудская актриса продемонстрировала элегантный образ в ярком наряде, который подчеркнул ее фигуру, и привлекла внимание татуировкой на спине.
Скарлетт Йоханссон посетила премьеру фильма «Бумажный тигр» (Paper Tiger), которая состоялась в рамках Лондонского кинофестиваля BFI. В картине актриса исполнила главную роль.
Для выхода на красную дорожку 41-летняя знаменитость выбрала яркий образ. На ней было красное платье на бретельках от Prada длины макси, в котором она выглядела стройной.
Платье имело декольте в форме сердца и драпировку на лифе. От него вниз спускалась длинная полоса ткани, образуя красивые вертикальные складки.
Особого внимания заслуживала открытая спина актрисы, на которой можно было разглядеть ее большую татуировку с изображением роз.
Аутфит Скарлетт дополнила золотистым колье-чокером от Barron London с большим камнем посередине, маленькими серьгами и кольцами.
Йоханссон продемонстрировала стильную прическу — короткое светлое каре с боковым пробором и закрученными внутрь кончиками, уложенное в стиле старого Голливуда. Она сделала макияж с помадой кораллового оттенка и перламутровый маникюр.
На красной дорожке актриса также позировала со своим коллегой по фильму Адамом Драйвером и режиссером картины Джеймсом Греем. Мужчины выбрали для премьеры сдержанные темные костюмы.
К слову, «Бумажный тигр» (Paper Tiger) — американская криминальная драма в стиле гангстерского нуара 2026 года, режиссером и сценаристом которой выступил Джеймс Грей.
Напомним, Скарлетт Йоханссон появилась на улицах Нью-Йорка в коротком платье цвета графита без рукавов.