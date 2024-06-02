В красном платье-рубашке: Алессандра Амбросио под прицелом папарацци на улице в Лос-Анджелесе

Бывшая звезда Victoria’s Secret - бразильская красавица Алессандра Амбросио - попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе. Звезда прогуливалась по улице, когда ее сфотографировали.

Модель была одета в красное платье-рубашку выполненное на запах, а также с двумя разрезами - спереди и сзади. Дополнила она лук бежевым жакетом, напоминающим укороченный тренч, а также мюлями бежевого цвета и сумкой от Celine.

На глазах у модели были солнцезащитные очки, волосы она распустила и сделал легкий макияж на лице.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Эти кадры были сделаны всего через несколько дней после того, как Амбросио вернулась из Франции. Звезда блистала среди гостей Каннского кинофестиваля, который традиционно проводился на Лазурном берегу. В один из дней мероприятия она вышла на красную дорожку в розовом платье с черными бантами от бренда Peter Dundas.

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

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