В красном платье-рубашке: Алессандра Амбросио под прицелом папарацци на улице в Лос-Анджелесе

Известная модель продемонстрировала яркий наряд.
Бывшая звезда Victoria’s Secret - бразильская красавица Алессандра Амбросио - попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе. Звезда прогуливалась по улице, когда ее сфотографировали.
Модель была одета в красное платье-рубашку выполненное на запах, а также с двумя разрезами - спереди и сзади. Дополнила она лук бежевым жакетом, напоминающим укороченный тренч, а также мюлями бежевого цвета и сумкой от Celine.
На глазах у модели были солнцезащитные очки, волосы она распустила и сделал легкий макияж на лице.
Эти кадры были сделаны всего через несколько дней после того, как Амбросио вернулась из Франции. Звезда блистала среди гостей Каннского кинофестиваля, который традиционно проводился на Лазурном берегу. В один из дней мероприятия она вышла на красную дорожку в розовом платье с черными бантами от бренда Peter Dundas.
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