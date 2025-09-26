В красном платье с 3-D розой: Людмила Барбир в элегантном образе сияла на церемонии

Людмила Барбир

Людмила Барбир посетила церемонию открытия 16-го Одесского международного кинофестиваля. Она была ведущей мероприятия.

На "красной" дорожке телезвезда появилась в элегантном образе. На ней было красное платье макси с широкими рукавами, которые спадали каскадом. На талии наряд был украшен красной 3-D розой. Обута она была в светлые туфли-лодочки.

Аутфит Людмила дополнила красивой прической с локонами, макияжем с акцентом на красной помаде и комплектом золотых украшений с цветами.

