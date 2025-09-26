- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 64
- Время на прочтение
- 1 мин
В красном платье с 3-D розой: Людмила Барбир в элегантном образе сияла на церемонии
Ведущая утреннего проекта "Сніданок з 1+1" на "1+1 Украина" в образе lady in red появилась на открытии Одесского кинофестиваля.
Людмила Барбир посетила церемонию открытия 16-го Одесского международного кинофестиваля. Она была ведущей мероприятия.
На "красной" дорожке телезвезда появилась в элегантном образе. На ней было красное платье макси с широкими рукавами, которые спадали каскадом. На талии наряд был украшен красной 3-D розой. Обута она была в светлые туфли-лодочки.
Аутфит Людмила дополнила красивой прической с локонами, макияжем с акцентом на красной помаде и комплектом золотых украшений с цветами.