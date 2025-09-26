ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
64
Время на прочтение
1 мин

В красном платье с 3-D розой: Людмила Барбир в элегантном образе сияла на церемонии

Ведущая утреннего проекта "Сніданок з 1+1" на "1+1 Украина" в образе lady in red появилась на открытии Одесского кинофестиваля.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Людмила Барбир

Людмила Барбир

Людмила Барбир посетила церемонию открытия 16-го Одесского международного кинофестиваля. Она была ведущей мероприятия.

Людмила Барбир

Людмила Барбир

На "красной" дорожке телезвезда появилась в элегантном образе. На ней было красное платье макси с широкими рукавами, которые спадали каскадом. На талии наряд был украшен красной 3-D розой. Обута она была в светлые туфли-лодочки.

Людмила Барбир

Людмила Барбир

Аутфит Людмила дополнила красивой прической с локонами, макияжем с акцентом на красной помаде и комплектом золотых украшений с цветами.

Людмила Барбир

Людмила Барбир

Дата публикации
Количество просмотров
64
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie