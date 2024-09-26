В красном платье с 3D-цветком и пикантным декольте: Холли Берри сходила на развлекательное шоу

58-летняя актриса выбрала для своего выхода наряд от польского бренда.
Холли Берри попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе, когда шла на шоу "Джимми Киммел в прямом эфире", чтобы рассказать о своем новом фильме Never Let Go.
Для эфира актриса выбрала красивое красное платье по фигуре длины миди из коллекции бренд Magda Butrym осень 2024. Наряд имел одну тонкую бретельку, рюшу и 3D-цветок.
Аутфит Голли дополнила остроносыми туфлями цвета металлик на шпильках. У нее была объемная укладка с локонами, макияж с черными стрелками, уши она украсила золотыми серьгами, а пальцы – кольцами с камнями.
Напомним, Холли Берри на премьеру фильма "Хищный лес" в Нью-Йорке предстала в гламурном платье Tamara Ralph с халтером, который украшала большая цепь.
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