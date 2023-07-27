В красном платье с бахромой: Джорджию Мэй Джаггер заметили после дня рождения ее отца-рокера

На знаменитости было платье в ретро-стиле.

26 июля фронтмену и вокалисту рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру исполнилось 80 лет и по этому поводу артист решил устроить грандиозный праздник в Лондоне. На вечеринку юбиляр пригласил близких друзей, бывших жен, детей и голливудских знаменитостей, среди которых заметили Леонардо Дикаприо и Ленни Кравица.

Мероприятие проходило в районе Челси в ночном клубе Embargo Republica. После вечеринки на выходе из заведения заметили дочь рокера - модель Джорджию Мэй Джаггер.

31-летняя звезда надела на день рождения отца красное платье до колен. Верхняя часть наряда была атласной и имела небольшие оборки, а вот юбка была выполнена в виде бахромы. Образ Джорджия Мэй дополнила красными туфлями, курткой-косухой и красной помадой на губах.

Джорджия Мэй Джаггер / Фото: Getty Images

Мероприятие также посетила супермодель Джерри Холл - мать Джорджии. Женщина после развода с Джаггером повторно вышла замуж уже в зрелом возрасте за миллиардера Руперта Мердока, но недавно развелись с ним.

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