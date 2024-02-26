В красном платье с бахромой: звезда фильма "Убийцы цветочной луны" получила статуэтку на премии

37-летняя актриса выбрала для своего выхода не очень удачный наряд.

Лили Гладстон посетила 30-ю ежегодную церемонию вручения премии Гильдии киноактеров, которая состоялась в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке актриса появилась в красном платье с многоярусной бахромой, халтером и небольшим декором в зоне декольте. Нижний ярус наряда был черным. Платье акцентировало внимание на ее широких плечах, что выглядело не очень красиво.

Лили Гладстон / Фото: Associated Press

Лили сделала аккуратную прическу, нежный макияж, уши украсила большими разноцветными серьгами, а руки – кольцами с камнями. Французский маникюр завершил ее лук.

Лили Гладстон / Фото: Associated Press

Гладстон получила награду за роль в фильме "Убийцы цветочной луны", которой очень радовалась.

Лили Гладстон / Фото: Associated Press

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