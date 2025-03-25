В красном платье с бантиками: Тина Кароль продемонстрировала романтический образ

Артистка примерила бархатный наряд, который очень ей идет.

Тина Кароль поделилась в Instagram новым селфи, сделанным в гардеробной. Звезда предстала на фото в романтическом образе.

Артистка примерила красное бархатное платье макси на тонких бретельках и с пикантным вырезом в зоне декольте, украшенном бантиками. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Кароль.

Тина Кароль/Instagram Тины Кароль

Тина закинула волосы на одну сторону, сделала натуральный макияж с глянцевым блеском на губах и французский маникюр.

Напомним, Тина Кароль в черном обтягивающем комбинезоне для йоги с пикантным декольте и вырезом на спине кокетливо станцевала в поезде.

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