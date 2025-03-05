В красном платье с бисером: 21-летняя Милли Бобби Браун на премьере фильма в Лондоне

21-летняя звезда популярного сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун посетила специальный показ нового фильма "Электрический штат", в котором сыграла главную роль с Крисом Праттом. Мероприятие состоялось в Лондоне, а девушка выбрала для него ярко-красное гламурное платье.

Наряд актрисы был от бренда Wiederhoeft. Это было платье-бюстье расшитое бисером, с драпировкой на декольте, а также эффектно подчеркивало фигуру Милли. Носила этот наряд она в сочетании с мюлями красного цвета, украшениями с рубинами и сделала соответствующий длинный маникюр винного оттенка и макияж с яркой помадой. Волосы она уложила на один бок в немного "небрежные" локоны.

Милли Бобби Браун / Фото: Getty Images

Этот выход Милли случился после того, как она появилась на церемонии вручения премии Brit Awards 2025 в Лондоне. Актриса надела тогда металлическое платье от бренда Annie’s Ibiza, которое дополнила съемным капюшоном.

Милли Бобби Браун / Фото: Associated Press

Привлекало в этом образе внимание глубокое декольте, которое выглядело довольно смело.

Милли Бобби Браун / Фото: Associated Press

Напомним, что из-за таких образов Милли кажется старше своих лет, ее довольно сильно критиковали в Сети. В соцсетях появилось много мемов с актрисой, где ее сравнивали с женщинами, которые значительно старше ее. Это все очень обидело девушку из-за чего она даже записала видео в Instagram.

"Я выросла на глазах у целого мира, но по какой-то причине люди, кажется, не могут расти вместе со мной. Вместо этого они ведут себя так, будто я должна оставаться замороженной во времени, как будто я все еще должна выглядеть так, как в первом сезоне "Очень странных дел". И поскольку я этого не делаю, для них я теперь цель номер один", - рассказала Милли.

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