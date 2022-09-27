В красном платье с декольте до пупка: испанская актриса в сексуальном образе пришла на мероприятие в Милане

Испанская актриса и модель Эстер Экспосито посетила церемонию награждения CNMI Sustainable Fashion Awards 2022, которая прошла в Театре Ла Скала в Милане. Этой премией отмечают дизайнеров и бренды за весомый вклад в создание индустрии моды, которая будет лучшей для людей и окружающей среды.

Актриса вышла на красную дорожку в образе lady in red. На ней было платье от итальянского бренда Blumarine с американской проймом и шлейфом. Наряд имел декольте до пупка, от которого было трудно оторвать взгляд всем вокруг.

Эстер Экспосито / Фото: Getty Images

Эстер сделала волнистую укладку и нежный макияж с помадой цвета пыльной розы.

Напомним, на церемонии побывала также Оливия Палермо, появившаяся в черном прозрачном платье-сетке с серебряно-золотыми стразами от бренда Ermanno Scervino. На дизайнере отсутствовал бюстгальтер, поэтому она блеснула обнаженной грудью.

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