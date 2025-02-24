В красном платье с декольте до пупка: Моника Барбаро в образе Christian Dior появилась на церемонии

34-летняя актриса в образе lady in red сияла на светском мероприятии.

Моника Барбаро посетила состоявшуюся в Лос-Анджелесе церемонию вручения наград Гильдии киноактеров США (SAG Awards).

Перед фотокамерами актриса предстала в эффектном образе. На ней было красное платье макси от бренда Christian Dior. Наряд имел небольшой шлейф, тонкий красный ремешок на талии, халтер и глубокое декольте почти до пупка, которое привлекало внимание.

Моника Барбаро / Фото: Associated Press

А еще у Барбаро была обнажена спина, которую она не упустила возможности продемонстрировать фотографам.

Моника Барбаро / Фото: Associated Press

Моника дополнила аутфит распущенными волосами, вечерним макияжем и бриллиантовыми украшениями от Bulgari.

Моника Барбаро / Фото: Associated Press

Напомним, Моника Барбаро на премьеру фильма "Полная неизвестность" (A Complete Unknown) пришла в черном длинном платье, обильно расшитом жемчугом, от бренда Armani Privé.

Читайте также: