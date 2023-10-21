В красном платье с декольте и черных очках: сексуальная Ким Кардашьян отпраздновала свой день рождения в ресторане

Сегодня, 21 октября, Ким Кардашьян отмечает свой день рождения – ей исполнилось 43 года. По этому случаю звезда реалити устроила вечеринку в ресторане Funke в Беверли-Хиллз, на которую пригласила родных и друзей.

Ким появилась на пати в соблазнительном образе lady in red. На ней было красное платье с вырезами на талии, драпировкой и множеством шнуровок, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную и сексуальную фигуру. Наряд также имел откровенное декольте. В руке она несла небольшую ченую сумку Birkin.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Волосы Кардашян уложила волнами, сделали макияж в нюдово-шоколадных оттенках и надела на лицо черные солнцезащитные очки. Длинный молочный маникюр завершил лук звезды реалити.

Напомним, Ким Кардашьян в блестящем бикини похвасталась сексуальным бюстом.

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