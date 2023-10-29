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В красном платье с декольте и разрезом: Екатерина Бужинская продемонстрировала эффектный образ

В красном платье с декольте и разрезом: Екатерина Бужинская продемонстрировала эффектный образ

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
67
Время на прочтение
1 мин
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В красном платье с декольте и разрезом: Екатерина Бужинская продемонстрировала эффектный образ

Екатерина Бужинская

Артистка в образе lady in red похвасталась стройной фигурой.

Екатерина Бужинская порадовала подписчиков в Instagram своим новым роскошным образом.

Артистка выложила видео, в котором появилась в красном платье миди с пикантным декольте, разрезом спереди и рюшами на манжетах. Наряд прекрасно облегал стройную и сексуальную фигуру звезды. Обута она была в черные замшевые туфли с серебряными деталями.

Аутфит Екатерина дополнила объемной прической с локонами, макияжем смоки-айс и красной помадой, красным маникюром и элегантными серьгами с камнями.

Бужинская с разных ракурсов продемонстрировала свой роскошный лук.

"Если бы можно было надеть только одну вещь, чтобы чувствовать себя сексуальной, красивой, женственной и уверенной в себе — я бы выбрала взгляд любимого мужчины", — подписала видео певица.

Напомним, ранее Екатерина Бужинская в белоснежном платье с декольте и перьями снялась в фотосессии.

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Дата публикации
Просмотры
67
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