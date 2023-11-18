В красном платье с драпировкой: Ванесса Кирби на премьере фильма "Наполеон" в Лондоне

Для красной дорожки в Великобритании она надела роскошный наряд отечественного бренда.
Актриса Ванесса Кирби посетила мировую премьеру фильма "Наполеон", которая состоялась в ее родном Лондоне. Для громкого мероприятия она надела роскошное платье от британского бренда Vivienne Westwood.
Это было классическое для бренда платье с корсетным верхом и элегантной драпировкой на лифе и бедрах. Традиционно эта модель и складки ткани придают талии тонкости.
У платья была только одна бретелька, выполнено оно было из нежного шифона. Спина платья была открытой и его сзади украшал еще и длинный шлейф.
Свой роскошный и лаконичный наряд Ванесса дополнила серьгами в ушах, прической-хвостом и макияжем с нежным блеском на губах.
Ранее на премьере фильма в Париже Ванесса появилась на публике в платье с длинным подолом и золотой вышивкой от бренда Alexander McQueen из коллекции весна-лето 2024. В фильме она появится в роли Жозефины Богарне – первой жены Наполеона Бонапарта. В украинский прокат фильм выйдет уже 23 ноября. Это будет эпическая история о тернистом пути Бонапарта к власти, его триумфальных взлетах и трагических падениях.
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