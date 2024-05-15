В красном платье с глубоким декольте: бельгийская модель появилась в Каннах в наряде украинского бренда

Бельгийская модель Роуз Бертрам продемонстрировала эффектный образ на открытии 77-го Каннского кинофестиваля.

На красной дорожке она появилась в красном корсетном платье с пышной юбкой и шнуровкой на спине, специально для нее созданном украинским брендом WONÀ Concept.

Роуз Бертрам / Фото: Associated Press

Роуз Бертрам / Фото: Associated Press

Главным акцентом в ее аутфите было глубокое декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее сексуальную грудь.

Роуз Бертрам / Фото: Associated Press

Роуз дополнила аутфит элегантной прической, макияжем с красной помадой и роскошным комплектом бриллиантовых украшений.

Роуз Бертрам / Фото: Associated Press

Украинский бренд поделился с нами, что для воплощения кастомного эскиза наряда команда из шести человек работала в течение двух недель.

Кастомный эскиз, разработанный специально для Роуз Бертрам

Напомним, Шанина Шейк также выбрала для своего появления красное платье от Zuhair Murad, которое было мятое.

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