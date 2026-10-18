В красном платье с глубоким декольте: Эмили Ратажковски в объятиях возлюбленного позировала на мероприятии

Ромен Гавра и Эмили Ратажковски / © Associated Press

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Эмили Ратажковски посетила шестой ежегодный гала-вечер Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе. На мероприятие знаменитость пришла в сопровождении своего возлюбленного — 45-летнего французского режиссера Ромена Гавраса. Пара охотно позировала фотографам, обнимаясь перед камерами.

Ромен Гавра и Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили появилась в красном облегающем платье макси от Burc Akyol из коллекции прет-а-порте весна-лето 2027. Наряд имел глубокое V-образное декольте, которое подчеркнуло пышный бюст модели, и широкие бретельки с декоративными драпировками на плечах. На талии и бедрах платье украшали мягкие складки ткани.

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Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили отказалась от украшений, чтобы не отвлекать внимание от наряда. Она распустила волосы, уложив их легкими волнами на кончиках. Ратажковски сделала макияж с акцентом на глазах, которые подчеркнула черным карандашом, а на губы нанесла нюдовую помаду с глянцевым финишем. Лук она завершила французским маникюром.

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Ее возлюбленный Ромен Гаврас выбрал для светского выхода классический черный костюм, белую рубашку, черный галстук и черные кожаные туфли.

Напомним, о романе Эмили и Ромена впервые заговорили в ноябре 2025 года, когда их застали за поцелуями в Нью-Йорке. В феврале 2026 года пара официально подтвердила свои отношения в Instagram. Ранее Гаврас встречался с певицами Дуа Липой и Ритой Орой.

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