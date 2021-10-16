В красном платье с глубоким декольте: "Холостячка" Злата Огневич в эффектном луке появилась на церемонии роз

В красном платье с глубоким декольте: "Холостячка" Злата Огневич в эффектном луке появилась на церемонии роз

Артистка продемонстрировала образ lady in red.

Вчера состоялся пятый выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка-2". Его главная героиня — певица Злата Огневич, на церемонии роз продемонстрировала эффектный аутфит.

Звезда появилась перед мужчинами в красном платье макси с небольшим шлейфом, глубоким декольте и разрезом спереди. Наряд идеально подчеркнул ее стройную фигуру.

Злата Огневич / Instagram Холостяк СТБ

К платью она надела бежевые босоножки на шпильках.

Образ Златы дополнили аккуратная прическа, вечерний макияж и длинная моносережка в ухе. Она выглядела прекрасно в этом луке.

Во время церемонии роз Огневич попрощалась с 29-летним руководителем патрульной полиции города Кременчуга — Александром Борзенко. Причиной, по словам певицы, стала его работа, которой он предоставил большее значение, чем Злате.

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