В красном платье с глубоким декольте: трансгендерная актриса Карла София Гаскон посетила Венецианский кинофестиваль
53-летняя звезда эффектно выглядела на красной дорожке.
Испанская трансгендерная актриса Карла София Гаскон посетила в рамках Венецианского кинофестиваля премьеру готического фильма режиссера Гильермо дель Торо "Франкенштейн".
На красной дорожке она появилась в эффектном аутфите. На Карле было вечернее красное платье макси по фигуре с глубоким декольте и без рукавов.
Образ Гаскон дополнила аккуратной укладкой, макияжем смоки-айс, белым накладным маникюром и красивым комплектом украшений с камнями.
Напомним, Карла София Гаскон любит красный цвет. На премьере фильма "Эмилия Перес" в Мадриде она позировала в асимметричном платье макси с драпировкой этого оттенка.