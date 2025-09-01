ТСН в социальных сетях

В красном платье с глубоким декольте: трансгендерная актриса Карла София Гаскон посетила Венецианский кинофестиваль

53-летняя звезда эффектно выглядела на красной дорожке.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Карла София Гаскон

Карла София Гаскон / © Associated Press

Испанская трансгендерная актриса Карла София Гаскон посетила в рамках Венецианского кинофестиваля премьеру готического фильма режиссера Гильермо дель Торо "Франкенштейн".

Карла София Гаскон / © Associated Press

Карла София Гаскон / © Associated Press

На красной дорожке она появилась в эффектном аутфите. На Карле было вечернее красное платье макси по фигуре с глубоким декольте и без рукавов.

Карла София Гаскон / © Associated Press

Карла София Гаскон / © Associated Press

Образ Гаскон дополнила аккуратной укладкой, макияжем смоки-айс, белым накладным маникюром и красивым комплектом украшений с камнями.

Карла София Гаскон / © Associated Press

Карла София Гаскон / © Associated Press

Напомним, Карла София Гаскон любит красный цвет. На премьере фильма "Эмилия Перес" в Мадриде она позировала в асимметричном платье макси с драпировкой этого оттенка.

