В красном платье с глубоким декольте: трансгендерная актриса Карла София Гаскон посетила Венецианский кинофестиваль

Испанская трансгендерная актриса Карла София Гаскон посетила в рамках Венецианского кинофестиваля премьеру готического фильма режиссера Гильермо дель Торо "Франкенштейн".

На красной дорожке она появилась в эффектном аутфите. На Карле было вечернее красное платье макси по фигуре с глубоким декольте и без рукавов.

Образ Гаскон дополнила аккуратной укладкой, макияжем смоки-айс, белым накладным маникюром и красивым комплектом украшений с камнями.

Напомним, Карла София Гаскон любит красный цвет. На премьере фильма "Эмилия Перес" в Мадриде она позировала в асимметричном платье макси с драпировкой этого оттенка.