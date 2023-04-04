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В красном платье с халтером: Рэйчел Вайс посетила презентацию сериала-триллера

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
349
Время на прочтение
1 мин
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В красном платье с халтером: Рэйчел Вайс посетила презентацию сериала-триллера

Рэйчел Вайс / Фото: Associated Press

Звезда выбрала лаконичное платье, которое идеально вписалось в тематику мероприятия.

В 2021 году в Нью-Йорке начались съемки сериала "Связанные насмерть", основанного на одноименном фильме Дэвида Кроненберга 1988 года и вот только в этом году, 21 апреля, шоу выходит в эфир.

Главную роль в сериале сыграла актриса Рэйчел Вайс известная по фильму "Мумия", "Лобстер" и "Мои черничные ночи". Звезда появилась на красной дорожке в день премьеры, которая прошла в Нью-Йорке, в красном бархатном платье.

Наряд был приталенным и длинным, декольте было низким и прямым, а в качестве бретельки был халтер в виде косички. Также красное плетение было использовано в декоре декольте.

Рэйчел Вайс / © Associated Press
Рэйчел Вайс / Фото: Associated Press

Также Рэйчел сделал красный маникюр и педикюр, обула босоножки на платформе и сделала очень легкий макияж. На запястье у нее был лаконичный браслет.

Рэйчел Вайс / © Associated Press
Рэйчел Вайс / Фото: Associated Press

Сериал расскажет о сестрах-близнецах Эллиот и Беверли Мэнтл, которые работают гинекологами.

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Дата публикации
Просмотры
349
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