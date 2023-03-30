В красном платье с каллой, которая еле прикрывает грудь: Дакота Фэннинг пришла на вечеринку

У платья девушки был очень необычный дизайн.

Актриса Дакота Фэннинг посетила вечеринку в Голливуде - светский ужин, организованный изданием The Hollywood Reporter и брендом Jimmy Choo. Для этого мероприятия звезда выбрала интересное красное платье от бренда Loewe из коллекции весна-лето 2023, которая совсем недавно была представлена публике.

Это было однотонное красное кожаное платье на тонкой бретельке и с глубоким декольте. Однако главной особенностью этого наряда стала большая красная калла на груди.

Образ девушка дополнила распущенными волосами и золотистыми босоножками.

Дакота Фэннинг и Эль Фэннинг / Фото: Getty Images

На это мероприятие Дакота пришла вместе со своей младшей сестрой - актрисой Эль. Девушки очень редко вместе появляются на вечеринках. Но, в отличие от старшей сестры, 24-летняя Эль выбрала брючный наряд от Stella McCartney из коллекции осень-зима 2023 и украшения Cartier - часы и культовый браслет The Love.

Дакота Фэннинг и Эль Фэннинг / Фото: Getty Images

Напомним, в похожем наряде от Loewe недавно была замечена супермодель Эмили Ратажковски - на Неделе моды в Париже она появилась в металлическом топе в виде огромного цветка каллы.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

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