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В красном платье с карманами: 63-летняя Джулианна Мур надела интересный наряд на мероприятие

В красном платье с карманами: 63-летняя Джулианна Мур надела интересный наряд на мероприятие

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Она выбрала платье от бренда Ralph Lauren.

Оскароносная звезда Джулианна Мур появилась среди гостей на мероприятии ELLE Women in Hollywood, которое проходило в Лос-Анджелесе. Она блистала перед фотографами в длинном красном платье с рукавами. 

Джулианна Мур / © Associated Press
Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Наряд был однотонным, а его единственным украшением стали складки ткани на юбке и карманы, в которые актриса прятала руки во время фотосессии.

Интересным решением Мур было надеть к этому платью не серьги, а каффы с камнями. Украшения красиво сверкали и сочетались с нарядом.

Джулианна Мур / © Associated Press
Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Красный цвет на этой неделе особенно популярен, поскольку в платьях такого яркого оттенка на публику выходило сразу несколько звезд. Одной из тех, кто выбирал красный была коллега Джулианны по фильму "Комната по соседству" - Тильда Суинтон. Она посетила церемонию в Лос-Анджелесе по случаю вручения премии Governors Awards.

Тильда Суинтон / © Associated Press
Тильда Суинтон / Фото: Associated Press

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