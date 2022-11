В красном платье с тиарой на голове: яркую Мэрайю Кэри сфотографировали после выступления

Мэрайя Кэри - большая любительница черного цвета, поэтому очень часто надевает наряды в этом оттенке, однако в преддверии Рождества ежегодно ее гардероб все больше наполняется фирменным цветом праздника - красным.

Певица, завоевавшая звание королевы Рождества, посетила масштабное празднование в центре Нью-Йорка в честь Дня благодарения и спела свой фирменный суперхит All I Want for Christmas Is You.

Перед камерами Мэрайя появилась в обтягивающем платье из фатина с асимметричным декольте и длинными рукавами. Наряд был в фасоне "рыбка", поэтому у него была и пышная юбка с множеством слоев и шлейфом. В этом образе певицу сфотографировали после шоу, когда она шла в сопровождении своей команды.

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

Образ Кэри дополнила пышной прической, тиарой на голове и колье на шее. Ее руку украшало любимое кольцо в виде бриллиантовой бабочки. Также она держала гламурный фигурный зонтик красного цвета с бисером.

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

В самом выступлении звезды приняли участие ее дети - близнецы - дочь Монро и сын Мороккан. Они выпрыгнули из огромных коробок в виде подарков и танцевали вместе с балетом.

Несколькими днями ранее певицу заметили на улице, когда она шла к своей машине. На певице были черные кожаные лосины, ботинки на каблуках, черная водолазка и красная куртка без рукавов. Мэрайя обожает внимание, поэтому мило улыбалась фотографам.

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

