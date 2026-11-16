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- Шоу-бизнес
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В красном платье с кожаным бюстгальтером, открытой спиной и разрезом до бедра: Шарлиз Терон на церемонии Governors Awards
51-летняя актриса выбрала наряд от Tom Ford, в котором продемонстрировала стройную фигуру.
Шарлиз Терон посетила церемонию вручения премии Governors Awards в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
Перед фотографами актриса позировала в красном платье в пол из коллекции prêt-à-porter Tom Ford сезона весна-лето 2027 года.
Наряд имел широкие полосы ткани, которые спадали с плеч и перекрещивались на талии, и кожаный бюстгальтер на тонких бретелях.
Спина Терон была почти полностью обнажена: ее пересекала лишь красная кожаная перемычка. Талию подчеркивали гладкий кожаный пояс в тон, а высокий боковой разрез на юбке обнажал ногу до бедра.
Аутфит Шерон дополнила черными лакированными туфлями с заостренным носком и тонкими перекрестными ремешками. В ушах у нее были длинные серьги с бриллиантами, а на руках — кольца с бриллиантами. Волосы звезда собрала в гладкий пучок, нанесла макияж с красной помадой и сделала маникюр цвета гнилой вишни.
Напомним, Шарлиз Терон в изумрудном платье с бахромой от Givenchy появилась на гала-вечере.