Шарлиз Терон / © Associated Press

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Шарлиз Терон посетила церемонию вручения премии Governors Awards в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Перед фотографами актриса позировала в красном платье в пол из коллекции prêt-à-porter Tom Ford сезона весна-лето 2027 года.

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Шарлиз Терон / © Associated Press

Наряд имел широкие полосы ткани, которые спадали с плеч и перекрещивались на талии, и кожаный бюстгальтер на тонких бретелях.

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Шарлиз Терон / © Associated Press

Спина Терон была почти полностью обнажена: ее пересекала лишь красная кожаная перемычка. Талию подчеркивали гладкий кожаный пояс в тон, а высокий боковой разрез на юбке обнажал ногу до бедра.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Аутфит Шерон дополнила черными лакированными туфлями с заостренным носком и тонкими перекрестными ремешками. В ушах у нее были длинные серьги с бриллиантами, а на руках — кольца с бриллиантами. Волосы звезда собрала в гладкий пучок, нанесла макияж с красной помадой и сделала маникюр цвета гнилой вишни.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Напомним, Шарлиз Терон в изумрудном платье с бахромой от Givenchy появилась на гала-вечере.

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