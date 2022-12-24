В красном платье с кружевным корсетом: фаворитка "Холостяка-12" в эффектном образе появилась на церемонии роз

Катя Лозовицкая поделилась в Instagram красивым аутфитом с церемонии роз.

В эфире показали девятый выпуск 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", отснятый еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

На церемонии роз недели самоуправления участницы продемонстрировали эффектные образы, которые хорошо их характеризуют.

Фаворитка проекта – 24-летняя фотомодель Екатерина Лозовицкая – выбрала для церемонии красивое красное платье с кружевным корсетом, обнаженными плечами и фатиновой юбкой с рюшами.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Наряд имел высокий разрез, который позволил Кате продемонстрировать стройные ноги. Обула она светлые босоножки на шпильках.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

"У меня испанские оттенки моего характера", – сказала на церемонии Катя о своем аутфите.

Лозовицкой сделали красивую прическу с локонами, макияж с черными стрелками и красной помадой и украсили уши серьгами-кольцами. На руках были браслеты.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Напомним, в девятом выпуске главный герой проекта Алекс Топольский попрощался еще с одной участницей.

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