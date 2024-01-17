В красном платье с лилиями: Дита фон Тиз вышла на прогулку в образе украинского дизайнера

Дива бурлеска уже не в первый раз примеряет наряд от Юлии Магдич.

Дита фон Тиз продемонстрировала эффектный образ в красном платье-вышиванке с лилиями, обнаженными плечами и пышными рукавами от украинского дизайнера Юлии Магдич. Фото бурлеск-дивы, на которой она позирует на набережной на фоне парохода, опубликовали на официальной странице бренда в Instagram.

"Дита фон Тиз выглядит невероятно в платье Lilies", — написано в посте.

Свой аутфит фон Тиз дополнила низким пучком с выпущенной прядью с одной стороны и макияжем с красной помадой. В руке она держала соломенную шляпу.

Напомним, Дита фон Тиз посетила вечеринку в Лас-Вегасе в гламурном платье макси, украшенном серебряными пайетками, сверкавшими от софитов фотокамер.

Читайте также: