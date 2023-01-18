В красном платье из новой коллекции: племянница Джулии Робертс на премьере фильма

Этот образ был к лицу девушке.

Актриса Эмма Робертс посетила специальный показ романтической комедии "Знакомство родителей", который состоялся в отеле Crosby Street во вторник, 17 января.

На мероприятии девушка появилась в длинном красном платье с V-образным декольте и пуговицами спереди от Philosophy di Lorenzo Serafini из коллекции весна-лето 2023.

Наряд имел длинные рукава, а также полностью был украшен драпировкой. Один рукав она опустила на плечо, открыв таким образом ключицу. Это добавило луку эффектности. Также юбка платья была немного прозрачной, поэтому из-под нее виднелись красные трусы. Образ актриса дополнила красной помадой и босоножками, а также довольно простой прической.

Эмма Робертс / Фото: Associated Press

На мероприятии она появилась с актерами Ричардом Гиром и Сьюзан Сарандон, которые также снялись в этой комедии.

Эмма Робертс / Фото: Associated Press

Премьера фильма запланирована на 27 января.

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