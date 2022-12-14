В красном платье с обнаженной спиной: Оля Полякова продемонстрировала соблазнительный аутфит

Оля Полякова опубликовала в Instagram фото своего эффектного образа c грузинского шоу "Танцы со звездами".

Певица предстала в обтягивающем красном платье, расшитом камнями на плечах и сзади. Наряд имел вырез на спине, который придавал ее аутфиту соблазнительности. Образ она дополнила укладкой с локонами и макияжем с черными стрелками.

Оля Полякова / Фото: Instagram Оли Поляковой

"Вот и закончился наш прекрасный отпуск в Грузии! Это я шучу, конечно, мы работали, привлекали внимание к войне в Украине, собирали деньги, прославляли наш язык и песни! За то, что все это могли делать без всяких условий и свободно, спасибо @tv.imedi что поддерживаете Украину! Личное спасибо @noesulaberidze за все: за приглашение, поддержку, помощь, мне лично и моей стране! И всю команду "Танцы со звездами Грузия"! Вы невероятны! Мы вновь погрузились в теплые края съемок музыки и почувствовали себя нужными и важными! И особое спасибо моему партнеру @ezhov_maksim_, который не только придумывал и ставил абсолютно все наши танцы, но и научил меня танцевать!" – написала певица в посте.

Напомним, Полякова и Ежов в седьмом выпуске покинули грузинский проект.

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